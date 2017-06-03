لعدم تنفيذها قرار مجلس ادارة الجهاز
جهاز حماية المستهلك يحيل" معرض ارت هاوس للأثاث"2017-06-03 11:07:18
في خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلك في مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق ، وتعزيز دور جهاز حماية المستهلك في تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق ، فقد قام جهاز حماية المستهلك بإحالة “معرض أرت هاوس للأثاث ” الكائن مقرها 9 شارع شهاب – المهندسين،للنيابة العامة لعدم الالتزام بتنفيذ قرار مجلس ادارة الجهاز ومخالفة قانون حماية المستهلك 67 لسنة 2006.
وصرح اللواء عاطف يعقوب أن الاحالة جاءت في ضوء ورود شكوي الي الجهاز رقم 180298 يتضرر فيها الشاكي من وجود عيب بغرفة سفرة “غير مطابقة للمواصفات التي تم معاينتها بالمعرض من حيث التشطيب والخامات ” ، وحيث باشر الجهاز التحقيق في الشكوي وبمخاطبة المشكو في حقه وجدت منه المماطلة .
تم اثبات تضرر الشاكي من عدم مطابقة المنتج للمواصفات المتفق عليها ،وهو ما تم اثباته من خلال التحقيقات وفحص مستندات الشكوي مما تكون معه الشكوي قد جاءت علي سند صحيح من الواقع والقانون ،وبناء عليه اصدر مجلس ادارة الجهاز قرار بالزام المعرض المشكو في حقه ،بتسليم الشاكي الغرفة المتعاقد عليها طبقا للمواصفات دون أي تكلفة اضافية .
وهو ما امتنع المشكو في حقه “معرض ارت هاوس للأثاث ” عن تنفيذه ،وقد قام الجهاز بإحالة الشركة في حقها للنيابة العامة لأمتناعها عن تنفيذ قرار مجلس ادارة الجهاز ادارة الجهاز بتسليم الشاكي الغرفة المتعاقد عليها بنفس ذات المواصفات دون أي تكلفة اضافية .
وأشار يعقوب الي مخالفة االشركة الي نص المواد (24،19،9،8،1) من قانون حماية المستهلكرقم 67 لسنة 2006 حيث تنص أنه ” علي كل مورد أو معلن امداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي الي خلق انطباع غير حقيقي او مضلل للمستهلك ، وأنه علي كل مقدم خدمة اعادة مقابلها او مقابل ما يكون فيها من نقص او عيب ، في حالة وجود عيب او نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة ،وعند ثبوت مخالفة للقانون يلزم المخالف بتعديل أوضاع وازالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس ادارة الجهاز “.
“وطالب” يعقوب” المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلي تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG ، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح علي الهواتف الذكية من متجر .
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