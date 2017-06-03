قال الفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح الحديث إن عرض “قواعد العشق 40” الذي حقق نجاحا كبيرا خلال موسم عرضه الأول، عاد من جديد اعتبارا من أمس ليبدأ موسمه الثاني على مسرح السلام بالقصر العيني.

ويستمر العرض حتى الأسبوع الثالث من شهر رمضان في تمام التاسعة والنصف مساء.

“قواعد العشق 40” مأخوذ عن رواية للكاتبة آليف شافاق ومصادر أخرى، دراماتورج وإشراف على الكتابة رشا عبد المنعم وبطولة بهاء ثروت، فوزية، عزت زين، دينا أحمد، ياسر أبو العينين، هاني عبد الحي، محمد عبد الرشيد، إيهاب بكير، عادل رأفت، المطربة أميرة أبو زيد، والمنشد سمير عزمي، حسام أبو السعود، هاني ماهر، إسلام بشبيشي، بمشاركة فرقة المولوية العربية، وموسيقى وألحان محمد حسني، ديكور مصطفى حامد، إضاءة إبراهيم الفرن، وأزياء مها عبدالرحمن، إخراج عادل حسان.