صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز مدينة الشروق، أزال التعديات بمنطقة الـ 5 آلاف فدان بامتداد مدينة الشروق، “منطقة الرابية”، والمضافة لكردون مدينة الشروق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2119 لسنة2015، بدعم من القوات المسلحة، ووزارة الداخلية، ومديرية أمن القاهرة، والإدارة العامة لشرطة التعمير، تنفيذاً لقرارات الإزالة، والتأكيدات الصادرة بشأن منع أعمال البناء العشوائى بمنطقة “الرابية”، موضحاً أنه يتم العمل على منع وإزالة جميع المبانى الجديدة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لغلق مستودعات مواد البناء وتقسيم الأراضى.

وقال المهندس نور إسماعيل، رئيس جهاز المدينة، قامت حملة الإزالة، مدعومة بمعدات الإزالة اللازمة، وبتأمين من وزارتى الدفاع والداخلية، بإزالة جميع الأعمال (خرسانات – مبانى) التى تمت فى وقت الإزالة فقط، وعددها 16 حالة، كما تم اتخاذ الإجراءات لإيقاف أعمال تقسيم الأراضى، وإخلاء مستودعات مواد البناء، والتى تزاول نشاطها، وهدم الأسوار الخاصة بها، وعددها 28 حالة، مؤكداً أنه تم التنبيه على الموجودين بالمنطقة بإيقاف أى أعمال بناء، وعدم فتح أى مستودعات لمواد البناء، أو مكاتب لتقسيم الأراضى، أو عمل أى فواصل لإظهار حدود تقسيمات الأراضى.