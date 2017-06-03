أعلنت هيئة السكة الحديد تشغيل 10 قطارات إضافية وزيادة تركيب بعض القطارات المكيفة والمميزة فى الفترة من 18 يونيو إلى 4 يوليو المقبل، بمناسبة عيد الفطر المبارك، موضحة أنها ستوفر إجمالى 330455 مقعدا خلال إجازة العيد لاستيعاب أكبر عدد من جمهور المسافرين من الركاب بالوجهين القبلى والبحرى.

وقال اللواء مدحت شوشة، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى بيان صحفى إنه تقرر اعتبارا من 18 يونيو إلى 4 يوليو 2017 تشغيل قطارات (1934/1935)،( 1936/1937 )، مكيف بين القاهرة / أسوان والعكس بتركيب عربات أولى وثانية مكيفة إسبانى لكل قطار.

ولفت رئيس هيئة السكة الحديد أن قطار1934 سيقوم من القاهرة الساعة 18.45 ليصل أسوان الساعة 7.40 صباح اليوم التالى ويعود من أسوان بقطار رقم 1935 الساعة 13.40 ليصل القاهرة 3.25 صباح اليوم التالي، ويقوم قطار 1936 يوم الساعة 22.10 ليصل أسوان الساعة 11.30 صباح اليوم التالي ويعود بقطار رقم 1937 من أسوان الساعة 17.00 ليصل القاهرة الساعة 6.20 صباح اليوم التالي.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد أنه تقرر تشغيل قطاري (1938/1939 ) مكيف إسباني بين القاهرة/ أسوان والعكس حيث يقوم قطار 1938 من القاهرة الساعة 23.20 يوم 23/6/2017 فقط ليصل أسوان الساعة 12.25 ظهر اليوم التالي ويعود بقطار1939 من أسوان 21.45 يوم 30/6/2017 فقط ليصل القاهرة الساعة 10.50 صباح اليوم التالى.

وأكد شوشة تشغيل أربع قطارات مميزة أرقام ( 2202/2203 )،( 2204/2205 ) فى الفترة من 18/6/2017 إلى 4/7/2017 بين القاهرة/ أسوان والعكس (بتركيب 16 عربة مميزة لكل قطار ) حيث يقوم قطار 2202 من القاهرة الساعة 9.15 ليصل أسوان الساعة 22.15 فى نفس اليوم ويعود بقطار 2203 من أسوان الساعة 8.30 ليصل القاهرة 22.35 فى نفس اليوم.

وأشار رئيس هيئة السكة الحديد إلى أن قطار رقم 2204 سيقوم من القاهرة الساعة 15.40 ليصل أسوان الساعة 5.10 صباح اليوم التالى ويعود بقطار 2205 من أسوان الساعة 12.45 ليصل القاهرة الساعة 2.05 صباح اليوم التالى.

وأوضح شوشة أنه على خط الإسكندرية/ أسوان والعكس تقرر تشغيل قطارى مكيف1940/1941 بعربات أولى وثانية مكيفة أسبانى حيث يقوم قطار 1940 من الإسكندرية يوم 22/6/2017 فقط الساعة 21.45 ليصل أسوان الساعة 14.05 مساء اليوم التالى ويعود بقطار 1941 من أسوان يوم 29/6/2017 فقط الساعة 21.45 ليصل الإسكندرية الساعة 13.50 اليوم التالى.



وأشار رئيس هيئة السكة الحديد إلى مد مسيرة قطار رقم 920( الإسكندرية /طنطا )الذى يقوم من الإسكندرية أيام 22 ،23،24/6/2017 الساعة 20.45 ليمتد مسيره إلى القاهرة حيث يصلها الساعة 23.50 ذات اليوم، مضيفا أنه فى تلك الفترة سيتم تركيب ما يزيد عن خمسين عربة إضافية ما بين عربات أولى وثانية مكيفة على القطارات.

وشدد شوشة على تواجد جميع قيادات الهيئة والمسئولين طوال إجازة عيد الفطر المبارك لمتابعة تشغيل القطارات وتكثيف تواجد مفتشى المبيعات وخدمة العملاء بجميع مكاتب حجز التذاكر والانتشار على الأرصفة بالتنسيق مع شرطة السكة الحديد والأمن الإدارى.