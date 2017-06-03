وزيــر المـالـية : بورصة لندن تسجل برنامج مصر لاصدار السندات الدولية2017-06-03 11:01:46
أسفرت زيارة العمل التى قام بها السيد عمرو الجارحى وزير المالية ونائبه للسياسات المالية احمد كجوك الى العاصمة البريطانية لندن خلال 23 - 26 مايو عن تحقيق نجاح كبير متمثل فى العودة مرة اخرى الى الاسواق الدولية من خلال القيام بإصدار اضافى للسندات المصرية الدولية بقيمة 3 مليار دولار وبسعر فائدة يقل عن الاصدار الاخير الذى تم فى يناير 2017 بنحو 0.55-085%. كما شهدت الزيارة قيام السيد وزير المالية بمقابلة عدد كبير من المستثمرين ومديرى صناديق وبنوك الاستثمار الدولية لشرح أخر للتطورات الاقتصادية بمصر وإبراز التحسن الملحوظ فى الاداء الاقتصادى بمصر والمتمثل فى انخفاض معدلات عجز الموازنة والعجز الاولى للناتج المحلى، وتحسن الميزان التجارى بسبب ارتفاع حصيلة الصادرات وانخفاض فاتورة الواردات، وارتفاع تدفقات الاستثمارات الاجنبية بمصر سواء الاستثمارات فى الاوراق المالية الحكومية أو لشراء أسهم بالبورصة المصرية و كذلك الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وارتفاع رصيد الاحتياطيات الدولية.
وقد قام السيد وزير المالية بتلبية الدعوة الموجهه من قبل بورصة لندن - احد اهم البورصات والمراكز المالية باوروبا والعالم- للاحتفال بنجاح مصر فى العودة بقوة الى اسواق المال الدولية وكذلك للاحتفال بتسجيل برنامج مصر لاصدار السندات الدولية ببورصة لندن وبدء تداول السندات المصرية ببورصة لندن. وقد شهد الاحتفال اتفاق الطرفين على تعزيز اطر التعاون بين الجانبين بهدف جذب مزيد من تدفق الاستثمار الاجنبى الى مصر وزيادة قدرة الشركات المصرية على الاستفادة من ادوات ونظم التمويل المتنوعة المتاحة من خلال بورصة لندن.
وفى اطار الزيارة فقد قام السيد عمرو الجارحى بافتتاح جلسة للتداول ببورصة لندن فى يوم 26 مايو 2017 وبحضور عدد من قيادات بورصة لندن وممثلى الحكومة البريطانية وكذلك شهد الحضور وجود مميز لممثلى بنوك وصناديق الاستثمار الدولية والشركات البريطانية العاملة بمصر بالاضافة الى ممثلى وسائل الاعلام.
كما قام السيد وزير المالية باجراء لقاء ببورصة لندن مع ممثلى ومديرى بعض صناديق الاستثمار الدولية بالاضافة الى مقابلة ممثلى مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولى لدراسة فرص تعزيز التمويل المتاح لمشروعات القطاع الخاص بمصر وبما يساهم فى خلق فرص جديدة للشباب وكذلك دفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى. كما شهد الاحتفال قيام بورصة لندن بتكريم السيد عمرو الجارحى وزير المالية المصرى والسيد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والسيد ناصر كامل سفير مصر بالمملكة المتحدة البريطانية وهو تكريم شرفى لممثلى الحكومة المصرية واعتراف بثقل واهمية الاقتصاد المصرى. كما يمثل هذا التكريم شهادة عملية عن عودة ثقة المؤسسات المالية الدولية فى اداء الاقتصاد المصرى وفى قدرة الاقتصاد المصرى على النمو والمنافسة يؤكد كذلك وجود رغبة من قبل مؤسسات الاستثمار الدولية على الانفتاح والتعاون مع مصر.
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