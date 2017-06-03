إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بالفيوم2017-06-03 11:06:39
أصيب 3 مواطنين، فى مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية، بعزبة الدرينى بقرية العزب بمركز الفيوم، بسبب خلافات الجيرة.
كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة وإصابة بعض المواطنين بعزبة الدرينى بقرية العزب، وانتقل ضباط مركز شرطة الفيوم إلى مكان البلاغ، وسيطروا على المشاجرة.
وتبين أن المشاجرة وقعت بين كل من “حمدي.ع” 57 سنة، فلاح، مصاب بجرح قطعى بالرأس، وابنه “كريم.ح” 26 سنة، جزار، مصاب برش خرطوش بالوجه، وابن شقيقه “حسام.ص” 28 سنة، جزار، مصاب برش خرطوش بالساق اليمنى “طرف أول”، وكلا من “يحيى.ع” 52 سنة، بالمعاش، ضبط بحوزته فرد خرطوش عيار 12، وابنه “أحمد.ى” 27 سنة، قهوجى، ضبط بحوزته فرد خرطوش عيار 12 “طرف ثان”، وجميعهم من عزبة الدرينى بقرية العزب، وذلك بسبب خلافات الجيرة.
وضبطت مباحث المركز طرفى المشاجرة والأسلحة المستخدمة، وتبادل الطرفان الاتهامات لنفس الخلاف، ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام للعلاج، وحرر محضرا بالواقعة، قيد برقم 4022 لسنة 2017 م إدارى مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.
-
إصابة 15 شخصا في انفجار بمدينة شيراز الإيرانية - محيط
قالت وسائل إعلام إيرانية، إن انفجارا قويا هز مدينة شيراز الإيرانية ولم تعرف أسبابه بعد. وأكدت وسائل الإعلام - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الاخبارية…Fri, 02 Jun 2017 23:24:05 GMT
-
في "الحسين": القاهرة تكتب نصها الرمضاني البهي
فيما دخل الشهر الفضيل أسبوعه الثاني تكتب القاهرة نصها الرمضاني البهي في حي الحسين على الإيقاع البهيج لحشود البشر الذين يجددون المعنى الكبير لثقافة المكان عاما بعد ...Sat, 03 Jun 2017 08:37:07 GMT
-
أهم الأخبار المتوقعة ليوم السبت
القاهرة.. يعقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مكثفة مع نظيره السوداني إبراهيم الغندور تتناول القضايا ذات الصلة بالعلاقات الثنائية بأوجهها المختلفة بما في ...Sat, 03 Jun 2017 05:36:09 GMT
-
بالفيديو.. شاروخان يسحل رامز جلال والأخير يؤكد أنه حلمه
قام الفناان الهندي شاروخان بالتعدي بالضرب على النجم المصري رامز جلال خلال برنامجه “رامز تحت الأرض”، المذاع على فضائية إم بي سي مصر اليوم الجمعة . وقال شاروخان ...Fri, 02 Jun 2017 18:50:12 GMT
-
اختراق حساب وزير الخارجية البحريني على "تويتر"
تمكن قراصنة، اليوم السبت، من اختراق الحساب الرسمي لوزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي. ونشر المخترقون تحت ...Sat, 03 Jun 2017 08:35:35 GMT
-
بالفيديو .. اغتصاب طفل بالمطرية ووالده يطالب باعدام المتهم
واشار « والد حمزة »، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج، « العاشرة مساء »، ان نجله تعرض للاختطاف قبل اذان المغرب مباشرة، ثم تعرض للاعتضاب، علي يد أحد الجيران، ثم تم القاء ...Sat, 03 Jun 2017 07:36:57 GMT
-
الجيش اليمني يسيطر على عدة مناطق جديدة بتعز
أفادت مصادر محلية يمنية اليوم السبت أن الجيش الوطني اليمني سيطرت على عدة مناطق جديدة بمحافظة تعز . وقالت المصادر وفقا لقناة “سكاي نيوز” الإخبارية ” إن قوات ...Sat, 03 Jun 2017 08:02:26 GMT
-
البنك الأوربي يشيد بخطوات الإصلاح الاقتصادي والإداري في لقاءه بوزيرة التخطيط
بحثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والاصلاح الاداري مع سيرجى جورييف كبير الاقتصاديين بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وجانيت هيكمان المدير التنفيذي ...Sat, 03 Jun 2017 08:07:03 GMT
-
اليوم .. السيسي يترأس الاجتماع الأول للمجلس القومى للمدفوعاتSat, 03 Jun 2017 07:53:57 GMT