أصيب 3 مواطنين، فى مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية، بعزبة الدرينى بقرية العزب بمركز الفيوم، بسبب خلافات الجيرة.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة وإصابة بعض المواطنين بعزبة الدرينى بقرية العزب، وانتقل ضباط مركز شرطة الفيوم إلى مكان البلاغ، وسيطروا على المشاجرة.

وتبين أن المشاجرة وقعت بين كل من “حمدي.ع” 57 سنة، فلاح، مصاب بجرح قطعى بالرأس، وابنه “كريم.ح” 26 سنة، جزار، مصاب برش خرطوش بالوجه، وابن شقيقه “حسام.ص” 28 سنة، جزار، مصاب برش خرطوش بالساق اليمنى “طرف أول”، وكلا من “يحيى.ع” 52 سنة، بالمعاش، ضبط بحوزته فرد خرطوش عيار 12، وابنه “أحمد.ى” 27 سنة، قهوجى، ضبط بحوزته فرد خرطوش عيار 12 “طرف ثان”، وجميعهم من عزبة الدرينى بقرية العزب، وذلك بسبب خلافات الجيرة.

وضبطت مباحث المركز طرفى المشاجرة والأسلحة المستخدمة، وتبادل الطرفان الاتهامات لنفس الخلاف، ونقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام للعلاج، وحرر محضرا بالواقعة، قيد برقم 4022 لسنة 2017 م إدارى مركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.