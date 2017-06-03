عادت سفينة الحراسة “سميتليفى” التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي إلى القاعدة البحرية فى مدينة سيفاستوبول على البحر الأسود، بعد استكمال مهامها فى البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح المكتب الإعلامى لأسطول البحر الأسود الروسي، أن سفينة الحراسة “سميتليفي” كانت تنفذ المهام القتالية ضمن مجموعة السفن الحربية الروسية الناشطة على أساس دائم فى البحر الأبيض المتوسط، كما شاركت “سميتليفي”، هناك، فى عدد من المناورات الهادفة إلى التدريب على مرافقة السفن وحراستها، إضافة إلى القيام برماية على أهداف مختلفة، حسب ما نشرته شبكة”روسيا اليوم”.

جدير بالذكر أن مجموعة من السفن الحربية الروسية تقوم، منذ أواخر العام 2012، بتنفيذ مهام فى منطقة البحر الأبيض المتوسط على أساس دائم. وقد شاركت المجموعة فى توجيه ضربات إلى مواقع تنظيم “داعش” الإرهابى فى سوريا.