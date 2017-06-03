تواصل الأجهزة المعنية أعمال هدم عقار الأزاريطة المائل وسط الإسكندرية، صباح اليوم السبت، يدويًا والتي تشرف عليها الإدارة الهندسية التابعة للمنطقة الشمالية العسكرية بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية وقوات الأمن وكلية الهندسة، ومركز بحوث الإسكان.

يأتي ذلك وسط تعزيزات أمنية مشددة وإخلاء الشوارع والعقارات المحيطة، وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول العقار المائل ومنعت مرور المواطنين.