ذكرت تقارير إخبارية أن النظام السوري دفع بمزيد من التعزيزات العسكرية الضخمة إلى مدينة درعا تتضمن أسلحة متطورة بمشاركة ميليشيات مسلحة تابعة لإيران.

وأفادت قناة “العربية الحدث” الإخبارية اليوم السبت بأن الرتل العسكري مؤلف من دبابات، وسيارات مزودة براجمات صواريخ ومدافع ميدانية، إضافة إلى حافلات تقل عناصر مسلحة، دخلت مدينة درعا عن طريق الأوتوستراد الدولي الواصل بين درعا المحافظة والعاصمة دمشق.

جدير بالذكر أن مدينة درعا تتألف من منطقتين هي “درعا البلد” التي تسيطر عليها المعارضة و”درعا المحطة” ويسيطر عليها النظام ويفصل بينهما واد.