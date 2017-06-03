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اليوم ببيت السناري.. افتتاح معرض "المرأة في الفن الإسلامي"
بيت السناري

اليوم ببيت السناري.. افتتاح معرض "المرأة في الفن الإسلامي"

2017-06-03 11:04:22
أ ش أ

يفتتح في بيت السناري في التاسعة مساء اليوم معرض “المرأة في الفن الإسلامي” ويقام بالتعاون مع متحف الفن الإسلامي في ماليزيا، واللجنة الوطنية المصرية للمجلس الدولي للمتاحف.

ويضم المعرض مجموعة من لوحات الفن الإسلامي المرتبطة بتراث المرأة في الحضارة الإسلامية كتاج محل الذي يعد رمزا دوليا للحب والوفاء وتراث السلطانة رضية في الهند والملكة أروى في اليمن وشجر الدر في مصر.

كما يضم المعرض صور الأزياء للملكات والأميرات والمجوهرات ومهد طفل ولوحات مستشرقين للمرأة المسلمة.

ويعد هذا المعرض بداية لسلسلة معارض تبرز الحضارة الإسلامية خاصة المناطق التي لم يتم إبرازها في العقود الأخيرة وذلك من خلال مركز الحضارة الإسلامية بمكتبة الأسكندرية.

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