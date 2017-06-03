نصر تبحث مع رئيس الغرفة العربية الألمانية الترتيبات النهائية لعقد منتدى استثماري مشترك في برلين2017-06-03 10:42:13
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بأندريه هيرجنروتر، رئيس الغرفة العربية الألمانية لبحث زيادة حجم الاستثمارات الألمانية في مصر، والترتيبات النهائية لعقد منتدى استثماري مشترك في برلين .
وأفاد بيان لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم السبت ، أن الجانبين بحثا زيادة حجم الاستثمارات الألمانية في مصر، وتعزيز التعاون في عدد من المشروعات التنموية المستقبلية، والترتيبات النهائية لعقد منتدى استثماري مشترك بالعاصمة الألمانية برلين قريبا بمشاركة واسعة من المستثمرين المصريين والألمان، حيث يستهدف المنتدى تعزيز التعاون الاستثماري المشترك وإقامة المزيد من المشروعات المصرية - الالمانية التي تصب في مصلحة البلدين، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري حاليا.
وأعرب رئيس الغرفة العربية الألمانية عن رغبة عدد من الشركات الألمانية في توسيع استثماراتها في مصر عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الاستثمار الجديد، حيث تبلغ عدد الشركات الألمانية في مصر 1039 شركة حاليا، مشيرا إلى أن المنتدى سيكون فرصة لاستعراض عدد من المشروعات المستقبلية التي يمكن للجانب الألماني الاستثمار فيها في مصر، ونقل خبراته في دعم الاقتصاد المصري.
وأكد أن مصر شريك هام لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط، ولها دور كبير في دعم استقرار المنطقة، مشيرا إلى دعم ألمانيا لكافة خطوات التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر، والتي تساهم بدورها في تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأعربت نصر عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر، والتي تتمتع بموقع كبير يربط بين أفريقيا وآسيا ولديها برنامج اقتصادي قوي، مشيرة إلى أن هناك لجنة مشكلة حاليا برئاسة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وممثلين عن وزارات أخرى للانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، لعرضها على مجلس الوزراء لتصديق المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عليها.
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