تنصح خبيرة العلاج الطبيعي الفرنسية شارلوت مورو في جامعة (باريس) بضرورة اقتطاع ساعة أثناء العمل، خاصة بين من يزاولون عملا مكتبيا، لممارسة بعض التمارين الرياضية البسيطة، التي تعتمد على تحريك العضلات والذراع والظهر، الذي يتأثر بالجلوس أمام الكمبيوتر لساعات طويلة، وكذلك تدليك منطقة الفخذ فهي تمرينات سهلة يمكن ممارستها في المكتب وتعتمد على شد العضلات ما يساعد على تراخيها والعودة لوضعها السليم.

تمنحك هذه التمارين الرياضية شعورا بالراحة والاسترخاء تمكنك من استئناف العمل مرة أخرى بسهولة وبوضع أفضل.