أصدرت قيادة الحامية العسكرية في العاصمة الأفغانية كابول تحذيرا أمنيا جديدا بشأن هجمات إرهابية محتملة تدبر لها جماعات مسلحة مناهضة للحكومة في ظل الأوضاع العصيبة في المدينة منذ الهجوم الدموي الأخير والاحتجاجات العنيفة التي أعقبته.

ونقلت وكالة أنباء “خامة برس” الأفغانية في نشرتها باللغة الانجليزية عن القيادة، اليوم السبت قولها “إن أعداء أفغانستان يواصلون بلا هوادة جهودهم لإراقة المزيد من دماء المدنيين العاديين عبر مؤامراتهم المتعددة”.

وأضافت أن هناك معلومات ذات مصداقية ومعلومات استخباراتية متوافرة لديها تشير إلى هجمات يدبر لها أعداء أفغانستان، من ضمنها هجمات انتحارية تستهدف التجمعات والاحتجاجات في المدينة.

وكان هجوم إرهابي وقع في العاصمة كابول يوم الأربعاء الماضي أسفر عن مقتل 90 شخصا على الأقل وإصابة 400 آخرين، وأثار غضب الشعب الأفغاني الذي خرجت مئات منه إلى الشوارع - أمس الجمعة - في احتجاجات شهدت اشتباكات مع قوات الأمن مع سعي المتظاهرين إلى الوصول إلى قصر الرئاسة.