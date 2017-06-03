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3000 متفرج بمسرح الشاعر في احتفالات قصور الثقافة بليالي رمضان‎
مهرجان سماع في شارع المعز

3000 متفرج بمسرح الشاعر في احتفالات قصور الثقافة بليالي رمضان‎

2017-06-03 10:39:36
أ ش أ

انطلقت أولى فعاليات ليالى رمضان الثقافية التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الكاتب صبرى سعيد في قلب القاهرة التاريخية على مسرح الشاعر بشارع المعز، وسط حضور وتفاعل جماهيرى غفير تجاوز الـ 3000 متفرج.

وشاركت الفرق الفنية التابعة للادارة العامة للمهرجانات ضمن خطة الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى للاحتفال بشهر رمضان المعظم بمجموعة من العروض الفنية المتنوعة.

وبدأت فعاليات الليلة الأولى على مسرح الشاعر بتقديم فرقة الشرقية للإنشاد الديني بقيادة المايسترو محمود هنداوي عرضا فنيا تضمن عددا من الأغاني الدينية التي نالت إعجاب الحضور، منها “يا رسول الله أجرنا، أنت فينا، قمر، المسك فاح، أنى محب موسى، القلب يعشق، يا صلاة الزين، نبينا محمد”.

وتلى ذلك تقديم فقرة فنية للأطفال للفنان عمرو حمزة قدم من خلالها عرض الأرجوز، عرائس الماريونت بعنوان “هنروح الحضانة، الحروف والأرقام”.

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