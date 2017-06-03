الدفاع الروسية تحصل على 14 مروحية "كا 52" العام الجاري

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، يوري بوريسوف، أن وزارته ستحصل على 14 مروحية من نوع “كا 52 أليجاتور” هذا العام.

ووفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال بوريسوف خلال زيارته لمصنع “بروجريس” للطائرات: “هذا العام سيتم تسليم 14 مروحية نوع “كا 52” لنا في إطار تنفيذ الحجوزات الدفاعية للدولة.

ويجب أيضا إتمام الصفقة الحالية، وهناك 50 مروحية سيتم تسليمها حتى عام 2020”.

وذكر نائب الوزير أن هدف زيارته للمصنع التأكد من مدى استعداده لتنفيذ التزاماته وفقا للبرنامج الحكومي الجديد للتسلح لفترة الأعوام 2018 — 2025، والذي تمت إحالته إلى الحكومة الروسية لإقراره.

جدير بالذكر أن مروحية “كا 52” الهجومية الاستطلاعية، تمثل نسخة من مروحية “كا 50” “القرش الأسود”.

وتستخدم لاكتشاف وتمييز الأهداف الأرضية الثابتة والمتحركة وتدمير المدرعات والمروحيات والطيران المنخفض البطيء.