الدفاع الروسية تحصل على 14 مروحية "كا 52" العام الجاري2017-06-03 10:32:01
أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، يوري بوريسوف، أن وزارته ستحصل على 14 مروحية من نوع “كا 52 أليجاتور” هذا العام.
ووفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال بوريسوف خلال زيارته لمصنع “بروجريس” للطائرات: “هذا العام سيتم تسليم 14 مروحية نوع “كا 52” لنا في إطار تنفيذ الحجوزات الدفاعية للدولة.
ويجب أيضا إتمام الصفقة الحالية، وهناك 50 مروحية سيتم تسليمها حتى عام 2020”.
وذكر نائب الوزير أن هدف زيارته للمصنع التأكد من مدى استعداده لتنفيذ التزاماته وفقا للبرنامج الحكومي الجديد للتسلح لفترة الأعوام 2018 — 2025، والذي تمت إحالته إلى الحكومة الروسية لإقراره.
جدير بالذكر أن مروحية “كا 52” الهجومية الاستطلاعية، تمثل نسخة من مروحية “كا 50” “القرش الأسود”.
وتستخدم لاكتشاف وتمييز الأهداف الأرضية الثابتة والمتحركة وتدمير المدرعات والمروحيات والطيران المنخفض البطيء.
-
إصابة 15 شخصا في انفجار بمدينة شيراز الإيرانية - محيط
قالت وسائل إعلام إيرانية، إن انفجارا قويا هز مدينة شيراز الإيرانية ولم تعرف أسبابه بعد. وأكدت وسائل الإعلام - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الاخبارية…Fri, 02 Jun 2017 23:24:05 GMT
-
في "الحسين": القاهرة تكتب نصها الرمضاني البهي
فيما دخل الشهر الفضيل أسبوعه الثاني تكتب القاهرة نصها الرمضاني البهي في حي الحسين على الإيقاع البهيج لحشود البشر الذين يجددون المعنى الكبير لثقافة المكان عاما بعد ...Sat, 03 Jun 2017 08:37:07 GMT
-
أهم الأخبار المتوقعة ليوم السبت
القاهرة.. يعقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مكثفة مع نظيره السوداني إبراهيم الغندور تتناول القضايا ذات الصلة بالعلاقات الثنائية بأوجهها المختلفة بما في ...Sat, 03 Jun 2017 05:36:09 GMT
-
بالفيديو.. شاروخان يسحل رامز جلال والأخير يؤكد أنه حلمه
قام الفناان الهندي شاروخان بالتعدي بالضرب على النجم المصري رامز جلال خلال برنامجه “رامز تحت الأرض”، المذاع على فضائية إم بي سي مصر اليوم الجمعة . وقال شاروخان ...Fri, 02 Jun 2017 18:50:12 GMT
-
اختراق حساب وزير الخارجية البحريني على "تويتر"
تمكن قراصنة، اليوم السبت، من اختراق الحساب الرسمي لوزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي. ونشر المخترقون تحت ...Sat, 03 Jun 2017 08:35:35 GMT
-
بالفيديو .. اغتصاب طفل بالمطرية ووالده يطالب باعدام المتهم
واشار « والد حمزة »، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج، « العاشرة مساء »، ان نجله تعرض للاختطاف قبل اذان المغرب مباشرة، ثم تعرض للاعتضاب، علي يد أحد الجيران، ثم تم القاء ...Sat, 03 Jun 2017 07:36:57 GMT
-
الجيش اليمني يسيطر على عدة مناطق جديدة بتعز
أفادت مصادر محلية يمنية اليوم السبت أن الجيش الوطني اليمني سيطرت على عدة مناطق جديدة بمحافظة تعز . وقالت المصادر وفقا لقناة “سكاي نيوز” الإخبارية ” إن قوات ...Sat, 03 Jun 2017 08:02:26 GMT
-
البنك الأوربي يشيد بخطوات الإصلاح الاقتصادي والإداري في لقاءه بوزيرة التخطيط
بحثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والاصلاح الاداري مع سيرجى جورييف كبير الاقتصاديين بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وجانيت هيكمان المدير التنفيذي ...Sat, 03 Jun 2017 08:07:03 GMT
-
اليوم .. السيسي يترأس الاجتماع الأول للمجلس القومى للمدفوعاتSat, 03 Jun 2017 07:53:57 GMT