تعهدت الحكومة السودانية بملاحقة قتلة الجندي النيجيري التابع لقوات حفظ السلام “يوناميد” في دارفور، قبل يومين.

وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية قريب الله الخضر، في بيان السبت، “نؤكد أن حكومة السودان سوف تقوم بتعقب وملاحقة الجناة حتى يتم توقيفهم وتقديمهم للعدالة”، مديناً حادثة مقتل الجندي النيجيري التابع لـ”يوناميد” في دارفور، حيث تقدم باسم حكومة وشعب السودان “بصادق التعازي لأسرة الجندي ولحكومة وشعب دولة نيجيريا”.

والجمعة، أدان مجلس الأمن الدولي، الهجوم الذي شنته جماعة مجهولة الأربعاء الماضي، على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد)، ما أسفر عن مصرع أحد حفظة السلام النيجيريين في الهجوم.

وتنتشر قوات “يوناميد” في دارفور منذ مطلع 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألفًا من الجنود العسكريين وجنود قوات الأمن والموظفين، من مختلف الجنسيات، بميزانية سنوية بحدود مليار و400 مليون دولار.

ومنذ 2014، تطالب الحكومة السودانية بسحب البعثة من الإقليم على اعتبار أن الأوضاع “مستقرة”، لكن مفاوضاتها مع المنظمتين الإفريقية والأممية لا تزال بطيئة، وسط معارضة دول غربية.

وخلفت حرب دارفور 300 ألف قتيل، وشردت نحو 2.5 مليون شخص، وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة. لكن الحكومة ترفض هذه الأرقام، وتقول إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف في الإقليم، الذي يقطنه نحو 7 ملايين نسمة.