يفتتح حلمى النمنم وزير الثقافة، واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، وهيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات معرض فيصل للكتاب، فى حضور كوكبة من رموز الفكر والفن وقيادات وزارة الثقافة في التاسعة مساء غد الأحد.

ويستضيف المعرض خلال فعالياته الثقافية والفنية في الفترة من 9 رمضان حتى 18 رمضان عددا من المفكرين والمبدعين والإعلاميين، واللقاءات الفكرية والأمسيات الشعرية والفرق الشعبية، وورشا للأطفال وفقرات التنورة والساحر والأراجوز.