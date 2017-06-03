 Moheet on google
السبت 3 يونيو 2017 11:22 صباحاً
روابط سريعة
غدا..افتتاح معرض فيصل للكتاب‎ 2017
حلمي النمنم

غدا..افتتاح معرض فيصل للكتاب‎ 2017

2017-06-03 10:29:27
أ ش أ

يفتتح حلمى النمنم وزير الثقافة، واللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، وهيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات معرض فيصل للكتاب، فى حضور كوكبة من رموز الفكر والفن وقيادات وزارة الثقافة في التاسعة مساء غد الأحد.

ويستضيف المعرض خلال فعالياته الثقافية والفنية في الفترة من 9 رمضان حتى 18 رمضان عددا من المفكرين والمبدعين والإعلاميين، واللقاءات الفكرية والأمسيات الشعرية والفرق الشعبية، وورشا للأطفال وفقرات التنورة والساحر والأراجوز.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3