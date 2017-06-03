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«الاغا» يجري عملية جراحية ويشكر معجبيه
الإعلامي مصطفى الاغا
الإعلامي مصطفى الاغا

«الاغا» يجري عملية جراحية ويشكر معجبيه

2017-06-03 10:36:08
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وجه الإعلامي السوري مصطفى الإغا الشكر لمعجبيه لإرسالهم له رسائل طمأنينة بسبب الأزمة الصحية التي تعرض لها خلال الأيام الماضية.
وقال الاغا في مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” وهو متواجد بالمستشفى: “كل الشكر من قلبي لكل من أرسل لي ولو حرفا واحدا سواء سألا أو داعيا أو مطمئنا”.
وكان الإعلامي السوري قد أجرى عملية جراحية لـ”إزالة ورم” في أحد المستشفيات بألمانيا.
https://twitter.com/mustafa_agha/status/870901331330035712

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