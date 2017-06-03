أكد باحثون أمريكيون أن قشور الأرز التي عادة ما تستخدم كعلف للحيوانات لها قيمة غذائية كبيرة لا أحد يدركها للإنسان.

وأظهرت الدراسة التي أجرتها جامعة كولورادو ستيت أن نخالة الأرز - وهي الغلاف الخارجي لحبوب الأرز - يمثل مصدرا غنيا للبروتينات والدهون والمعادن والفيتامينات.

وتشير الأبحاث ، التي قيم الباحثون خلالها المركبات الحيوية النشطة في نخالة الأرز، إلى أن هذه النخالة قد تصبح غذاء مثاليا جديدا لصحة الإنسان.

ورغم وجود بعض الشركات الصغيرة التي تبيع بالفعل نخالة الأرز كبديل للقمح العادي أو نخالة الشوفان يقول المنتجون إن نخالة الأرز تعد واحدة من أكثر الموارد المهدرة في العالم، مع التخلص من 60 مليون طن منها تقريبا سنويا. كما أنها تستخدم في بعض الأحيان كعلف للحيوانات.

غير أن الباحثين يؤكدون إمكانية استخدام نخالة الأرز كغذاء مفيد للصحة، يمكن إضافته إلى حبوب الإفطار أو إدخاله في مختلف المخبوزات.

وأشاروا إلى أن نخالة الأرز غنية بشكل خاص بمجموعة فيتامين /ب/ -الثيامين والنياسين وب6- التي تلعب دورا حيويا في تعزيز الطاقة وصحة القلب وإبعاد شبح الاكتئاب.