 Moheet on google
السبت 3 يونيو 2017 11:19 صباحاً
روابط سريعة
الخريطة الأصلية لديزني لاند قد تسجل 900 ألف دولار في مزاد
ديزني لاند

الخريطة الأصلية لديزني لاند قد تسجل 900 ألف دولار في مزاد

2017-06-03 10:30:27
متابعات

قالت دار مزادات فان إيتون جالاريز في لوس أنجلوس يوم الجمعة إن أول خريطة لوالت ديزني عن مركزه الترفيهي في جنوب كاليفورنيا ستعرض للبيع في الشهر الجاري وقد تسجل ما يصل إلى 900 ألف دولار.

ورسم ديزني الخريطة ولونها بيده في عام 1953 بمساعدة الفنان هيرب ريمان واستخدمت للعرض على مستثمرين لتأمين التمويل اللازم لبناء أول مركز ترفيهي لديزني في مدينة إينهايم.

وقالت الدار إن الخريطة انتقلت منذ ذلك الحين بين موظفين وأصدقاء وإن البائع الحالي يأمل أن يبقى مجهولا.

وتقدر قيمة الخريطة بما يتراوح بين 700 ألف و 900 ألف دولار وستكون أهم المعروضات في مزاد يقام في 25 يونيو (حزيران).

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3