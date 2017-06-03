الخريطة الأصلية لديزني لاند قد تسجل 900 ألف دولار في مزاد

قالت دار مزادات فان إيتون جالاريز في لوس أنجلوس يوم الجمعة إن أول خريطة لوالت ديزني عن مركزه الترفيهي في جنوب كاليفورنيا ستعرض للبيع في الشهر الجاري وقد تسجل ما يصل إلى 900 ألف دولار.

ورسم ديزني الخريطة ولونها بيده في عام 1953 بمساعدة الفنان هيرب ريمان واستخدمت للعرض على مستثمرين لتأمين التمويل اللازم لبناء أول مركز ترفيهي لديزني في مدينة إينهايم.

وقالت الدار إن الخريطة انتقلت منذ ذلك الحين بين موظفين وأصدقاء وإن البائع الحالي يأمل أن يبقى مجهولا.

وتقدر قيمة الخريطة بما يتراوح بين 700 ألف و 900 ألف دولار وستكون أهم المعروضات في مزاد يقام في 25 يونيو (حزيران).