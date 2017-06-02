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الجيش الوطني الليبي يسيطر على مناطق واسعة بالجفرة
الجيش الليبي ـ ليبيا

الجيش الوطني الليبي يسيطر على مناطق واسعة بالجفرة

2017-06-02 20:19:56
وكالات

أعلن الجيش الوطني الليبي سيطرته على مناطق واسعة من محافظة الجفرة ويحاصر قاعدتها الجوية.
وذكرت قناة (العربية) الإخبارية - التي أوردت النبأ - أن سيطرة الجيش جاءت عقب اشتباكات مع المسلحين في المحافظة.
يأتي هذا في وقت قتل فيه 5 مسلحين من جماعة “سرايا الدفاع عن بنغازي” التابعة للقاعدة في بلدة ودّان بمنطقة الجفرة جنوبي ليبيا جراء اشتباكات بين مسلحي الجماعة وشباب من البلدة دعمتهم قوات الجيش الليبي.

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