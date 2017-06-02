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رئيس مجلس الأمة الكويتي: عضويتنا في مجلس الأمن تعكس المكانة السياسية
الكويت

رئيس مجلس الأمة الكويتي: عضويتنا في مجلس الأمن تعكس المكانة السياسية

2017-06-02 19:58:04
وكالات

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم أن انتخاب الكويت عضوا غير دائم في مجلس الأمن ممثلا عن المجموعة العربية وبأغلبية ساحقة يعكس مكانة الكويت الدبلوماسية المرموقة، معتبرا أن “الصوت العاقل والناضج” للسياسة الخارجية الكويتية يعد إضافة إيجابية على مجلس الأمن.
وقال الغانم - في تصريح صحفي مساء اليوم الجمعة بمناسبة انتخاب الكويت لعضوية مجلس الامن غير الدائمة لمدة عامين وباغلبية بلغت 188 صوتا من أصل 192 - إنه “بعد حوالي أربعين عاما تعود الكويت الى مجلس الامن كصوت عربي ناضج وخبير ، وكشريك دولي عرف بسياساته الداعية الى الاعتدال والتوافق ، وكلاعب دبلوماسي مؤيد بقوة لسياسات احلال السلم والامن الدوليين في كل مناطق الصراع في العالم ” .
وأعرب الغانم عن ثقته بنجاح الكويت - ممثلة بوزارة الخارجية ومندوبية الكويت الدائمة لدى الامم المتحدة - في عكس صورة السياسة الخارجية الكويتية المتزنة التي رسم ملامحها تاريخيا امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح قبل أكثر من 60 عاما .
كما أعرب الغانم عن أمله في أن تساهم الكويت وشركائها الدوليين في تخفيف حدة التوتر في مناطق التصدع السياسي والمسلح في العالم والوصول إلى حلول سياسية دائمة ونهائية للعديد من الصراعات المزمنة إقليميا ودوليا.

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