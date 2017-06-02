رئيس مجلس الأمة الكويتي: عضويتنا في مجلس الأمن تعكس المكانة السياسية2017-06-02 19:58:04
أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم أن انتخاب الكويت عضوا غير دائم في مجلس الأمن ممثلا عن المجموعة العربية وبأغلبية ساحقة يعكس مكانة الكويت الدبلوماسية المرموقة، معتبرا أن “الصوت العاقل والناضج” للسياسة الخارجية الكويتية يعد إضافة إيجابية على مجلس الأمن.
وقال الغانم - في تصريح صحفي مساء اليوم الجمعة بمناسبة انتخاب الكويت لعضوية مجلس الامن غير الدائمة لمدة عامين وباغلبية بلغت 188 صوتا من أصل 192 - إنه “بعد حوالي أربعين عاما تعود الكويت الى مجلس الامن كصوت عربي ناضج وخبير ، وكشريك دولي عرف بسياساته الداعية الى الاعتدال والتوافق ، وكلاعب دبلوماسي مؤيد بقوة لسياسات احلال السلم والامن الدوليين في كل مناطق الصراع في العالم ” .
وأعرب الغانم عن ثقته بنجاح الكويت - ممثلة بوزارة الخارجية ومندوبية الكويت الدائمة لدى الامم المتحدة - في عكس صورة السياسة الخارجية الكويتية المتزنة التي رسم ملامحها تاريخيا امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح قبل أكثر من 60 عاما .
كما أعرب الغانم عن أمله في أن تساهم الكويت وشركائها الدوليين في تخفيف حدة التوتر في مناطق التصدع السياسي والمسلح في العالم والوصول إلى حلول سياسية دائمة ونهائية للعديد من الصراعات المزمنة إقليميا ودوليا.
-
مصرع مجندين وإصابة 6 رجال شرطة في حادث بسوهاج
لقي مجندان مصرعهما كما أصيب ضابطان وأمين شرطة و3 مجندين آخرين في انقلاب سيارة شرطة على الطريق الصحراوي الشرقي، بمنطقة الكيلو 20، دائرة مركز أخميم. وتبين أن السيارة ...Fri, 02 Jun 2017 10:34:04 GMT
-
بالأسماء.. السيسي يعتمد ترقيات «الدبلوماسيين»
اعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة، حركة ترقيات وزارة الخارجية التى أصدرها سامح شكرى، وزير الخارجية، لعدد من الدبلوماسيين. وتضمنت الحركة ترقية مجموعة من ...Fri, 02 Jun 2017 11:28:20 GMT
-
حصاد 100 يوم على «تحرير الموصل»
قالت السفارة الأميركية في بغداد إنه وبعد مرور 100 يوم على انطلاق عملية تحرير غرب الموصل، فإن القوات_العراقية وبدعم من التحالف الدولي، تواصل التقدم على حساب داعش، ...Fri, 02 Jun 2017 08:14:04 GMT
-
اعتماد 15 فبراير عيدا لشهداء الكنيسة الأرثوذكسية
قرر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الجمعة اعتبار يوم 15 فبراير من كل عام عيدا لشهداء الكنيسة في العصر الحديث. جاء ذلك في ختام اجتماعات المجمع ...Fri, 02 Jun 2017 13:09:39 GMT
-
بدء صرف «المعاشات» من أمس وحتى الأحد
أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن عمليات صرف المعاشات، بدأت أمس الخميس، الأول من يونيو، بشكل منتظم، وستستمر بعد غدٍ الأحد، طوال اليوم، من مختلف ...Fri, 02 Jun 2017 10:57:12 GMT
-
خدمه جديدة بالسعودية لمساعدة «العمالة الوافدة»
أطلقت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية خدمه جديدة للعاملين المقيمين بها، تهدف إلي تعريف العمالة الوافدة بحقوق وواجبات العمل. وتلقي وزير القوي العاملة محمد ...Fri, 02 Jun 2017 08:58:04 GMT
-
لماذا تدخل شيخ الأزهر وأوقف إعلاناً لدلال عبد العزيز؟!
أصدر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قراراً بوقف الإعلان الذي تذيعه بعض الفضائيات المصرية؛ وتقوم بدور البطولة فيه الفنانة دلال عبد العزيز، عن نقص وتلوث المياه ...Fri, 02 Jun 2017 07:42:54 GMT
-
أردوغان: «جدران عازلة» على الحدود مع العراق وإيران
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تخطط لتشييد جدران على طول حدودها مع العراق وإيران، على غرار ما يجري حاليا على الحدود مع سوريا. وقال أردوغان - في تصريحات ...Fri, 02 Jun 2017 07:31:01 GMT
-
عودة الأمور إلى طبيعتها بمطار الجزائر الدولي بعد "انذار كاذب"
عاد الأمور في مطار الجزائر الدولي إلى طبيعتها بعد إنذار كاذب بوجود قنبلة على متن طائرتين تابعتين لشركتي طيران أجنبيتين اليوم الجمعة. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية ...Fri, 02 Jun 2017 17:30:45 GMT