قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران باتت على وشك الحد الأقصى المسموح به لمخزونها من الماء الثقيل.

وأوضحت الوكالة - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الجمعة- أن مخزون إيران من الماء الثقيل حتى 26 مايو الماضي بلغ 128.2 طن، علما أن الحد الأقصى يعادل 130 طنا، بموجب اتفاقية “خطة العمل الشاملة المشتركة” حول برنامج طهران النووية الموقعة بين إيران والسداسية الدولية في 14 يوليو 2015.

وأشارت الوكالة إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المنخفض التخصيب وصل إلى 79.8 كيلوجرام حتى 27 مايو الماضي، وهو أقل بكثير من الحد المسموح به - 202.8 كيلوجرام.

يذكر أن في 16 يناير 2016 جرى الإعلان عن بدء العمل بـ”خطة العمل الشاملة المشتركة” التي تقضي برفع العقوبات المفروضة على إيران من قبل مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مقابل التزام طهران بتقليص برنامجها النووي عبر وضعه تحت الرقابة الدولية.