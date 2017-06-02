الطاقة الذرية: إيران تقترب من الحد الأقصى لمخزون الماء الثقيل2017-06-02 19:54:31
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران باتت على وشك الحد الأقصى المسموح به لمخزونها من الماء الثقيل.
وأوضحت الوكالة - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الجمعة- أن مخزون إيران من الماء الثقيل حتى 26 مايو الماضي بلغ 128.2 طن، علما أن الحد الأقصى يعادل 130 طنا، بموجب اتفاقية “خطة العمل الشاملة المشتركة” حول برنامج طهران النووية الموقعة بين إيران والسداسية الدولية في 14 يوليو 2015.
وأشارت الوكالة إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المنخفض التخصيب وصل إلى 79.8 كيلوجرام حتى 27 مايو الماضي، وهو أقل بكثير من الحد المسموح به - 202.8 كيلوجرام.
يذكر أن في 16 يناير 2016 جرى الإعلان عن بدء العمل بـ”خطة العمل الشاملة المشتركة” التي تقضي برفع العقوبات المفروضة على إيران من قبل مجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مقابل التزام طهران بتقليص برنامجها النووي عبر وضعه تحت الرقابة الدولية.
-
مصرع مجندين وإصابة 6 رجال شرطة في حادث بسوهاج
لقي مجندان مصرعهما كما أصيب ضابطان وأمين شرطة و3 مجندين آخرين في انقلاب سيارة شرطة على الطريق الصحراوي الشرقي، بمنطقة الكيلو 20، دائرة مركز أخميم. وتبين أن السيارة ...Fri, 02 Jun 2017 10:34:04 GMT
-
بالأسماء.. السيسي يعتمد ترقيات «الدبلوماسيين»
اعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الجمعة، حركة ترقيات وزارة الخارجية التى أصدرها سامح شكرى، وزير الخارجية، لعدد من الدبلوماسيين. وتضمنت الحركة ترقية مجموعة من ...Fri, 02 Jun 2017 11:28:20 GMT
-
حصاد 100 يوم على «تحرير الموصل»
قالت السفارة الأميركية في بغداد إنه وبعد مرور 100 يوم على انطلاق عملية تحرير غرب الموصل، فإن القوات_العراقية وبدعم من التحالف الدولي، تواصل التقدم على حساب داعش، ...Fri, 02 Jun 2017 08:14:04 GMT
-
اعتماد 15 فبراير عيدا لشهداء الكنيسة الأرثوذكسية
قرر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الجمعة اعتبار يوم 15 فبراير من كل عام عيدا لشهداء الكنيسة في العصر الحديث. جاء ذلك في ختام اجتماعات المجمع ...Fri, 02 Jun 2017 13:09:39 GMT
-
بدء صرف «المعاشات» من أمس وحتى الأحد
أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن عمليات صرف المعاشات، بدأت أمس الخميس، الأول من يونيو، بشكل منتظم، وستستمر بعد غدٍ الأحد، طوال اليوم، من مختلف ...Fri, 02 Jun 2017 10:57:12 GMT
-
خدمه جديدة بالسعودية لمساعدة «العمالة الوافدة»
أطلقت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية خدمه جديدة للعاملين المقيمين بها، تهدف إلي تعريف العمالة الوافدة بحقوق وواجبات العمل. وتلقي وزير القوي العاملة محمد ...Fri, 02 Jun 2017 08:58:04 GMT
-
لماذا تدخل شيخ الأزهر وأوقف إعلاناً لدلال عبد العزيز؟!
أصدر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قراراً بوقف الإعلان الذي تذيعه بعض الفضائيات المصرية؛ وتقوم بدور البطولة فيه الفنانة دلال عبد العزيز، عن نقص وتلوث المياه ...Fri, 02 Jun 2017 07:42:54 GMT
-
أردوغان: «جدران عازلة» على الحدود مع العراق وإيران
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تخطط لتشييد جدران على طول حدودها مع العراق وإيران، على غرار ما يجري حاليا على الحدود مع سوريا. وقال أردوغان - في تصريحات ...Fri, 02 Jun 2017 07:31:01 GMT
-
عودة الأمور إلى طبيعتها بمطار الجزائر الدولي بعد "انذار كاذب"
عاد الأمور في مطار الجزائر الدولي إلى طبيعتها بعد إنذار كاذب بوجود قنبلة على متن طائرتين تابعتين لشركتي طيران أجنبيتين اليوم الجمعة. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية ...Fri, 02 Jun 2017 17:30:45 GMT