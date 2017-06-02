سلطان يتفقد تعاونيات العامرية تمهيدا لنقل متضرري عقار الأزاريطة2017-06-02 19:37:48
تفقد محافظ الإسكندرية محمد سلطان تعاونيات العامرية تمهيدا لنقل المتضررين من ميل عقار الازاريطة وسط المدينة إليها؛ وذلك عقب مراجعة حيز الإخلاء من قبل اللجنة المشكلة التي تضم نخبة من المتخصصين .
وشدد المحافظ على مسئولى حي العامرية أول بضرورة تجهيز الوحدات السكنية وتنظيف وتشجير الشوارع والاهتمام بالإنارة، كما اطمأن على وجود كافة المرافق من مياه و كهرباء بالوحدات تمهيدا لانتقال المتضررين إليها.
ووجه المحافظ، جميع الجهات المعنية بضرورة التزام الهدوء مع المواطنين المتضررين واحتوائهم ومراعاة الوضع الذي يمرون به، مشيرا إلى ضرورة تعاون وتكاتف جميع الجهات للخروج من الأزمة بأقل الخسائر الممكنة للمباني.
يذكر أنه تم توفير 48 وحدة سكنية بتعاونيات العامرية بمساحة 85 م لتسكين السكان المتضررين من ميل عقار الازاريطة بها بشكل دائم، وذلك عقب تسكينهم بشكل مؤقت بمساكن الايواء السريع, وتضم اللجنة المتخصصة التي تم تشكيلها لبحث مشكلة العقار المائل أساتذة كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية و الهيئة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية.
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