توفير لحوم 50 عجلا سودانيا بمعارض (أهلا رمضان) بسوهاج2017-06-02 19:28:38
قال محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم إنه تم توفير لحوم 50 عجلا سودانيا وتوزيعها لبيعها بمعارض (أهلا رمضان) ومنافذ البيع التابعة للوحدات المحلية بمختلف مدن ومراكز المحافظة بسعر 80 جنيها للكيلو.
وقال المحافظ - فى تصريح اليوم الجمعة- إن هناك تنسيقا وتعاونا بين المحافظة ومديرية التموين وهيئة الرقابة الإدارية من أجل توفير المواد الغذائية واللحوم والفراخ المجمدة بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك فى إطار خطة المحافظة لمحاربة الغلاء وحماية محدودى الدخل، لافتا إلى أنه يتم نقل اللحوم إلى منافذ البيع تحت إشراف كامل من الطب البيطرى وفى سيارات مجهزة بالثلاجات .
وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالإشراف والمتابعة على عمليات بيع اللحوم بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى وإدارات المتابعة بجميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة لضمان عدم التلاعب في الأسعار المقررة والتوزيع العادل للمواطنين.
وأشاد المحافظ بجهود الجهات والأجهزة الرقابية فى تخفيف العبء عن كاهل أهالي المحافظة، مشيرا إلى أن الوحدات المحلية مستمرة فى خطتها فى التوسع فى إقامة منافذ بيع أخرى بقرى المحافظة بالتعاون مع كافة مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.
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