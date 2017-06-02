عاد الأمور في مطار الجزائر الدولي إلى طبيعتها بعد إنذار كاذب بوجود قنبلة على متن طائرتين تابعتين لشركتي طيران أجنبيتين اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مصدر بمطار الجزائر الدولي قوله إن “الملاحة الجوية عادت إلى طبيعتها بعد إنذار كاذب استدعى تدخل المصالح المعنية للتأكد من أمن الطائرات والمسافرين والمطار”.

وأضاف المصدر أن عناصر من مصالح الأمن سارعوا إلى “مراقبة الطائرات المشبوهة ولم يلاحظوا أي خطر سواء من ناحية المسافرين أو على مستوى الطائرات” ، مشيرا إلى أنه تم إعطاء الضوء الأخضر لاستئناف النشاط على مستوى المطار و”كل الأمور تسير عاديا”.

وأوضح أن “الانذار الكاذب بوجود قنبلة” خص طائرتين تابعتين لشركتي طيران أجنبيتين كانت إحداهما على أرضية المطار في حين كانت الثانية على وشك الهبوط.