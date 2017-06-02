بدء صرف «المعاشات» من أمس وحتى الأحد

أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن عمليات صرف المعاشات، بدأت أمس الخميس، الأول من يونيو، بشكل منتظم، وستستمر بعد غدٍ الأحد، طوال اليوم، من مختلف ...