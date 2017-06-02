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افتتاح معرض دائم لبيع السلع الغذائية بالداخلة
محافظة الوادي الجديد

افتتاح معرض دائم لبيع السلع الغذائية بالداخلة

2017-06-02 18:48:27
وكالات

افتتح مركز الداخلة فى الوادى الجديد منفذ دائم لبيع السلع الغذائية تابع لجهاز الخدمة الوطنية للقوات لمسلحة بمدينة موط بالسوق القديم بميدان الجامع الكبير .
وقال سيد محمود رئيس مركز الداخلة - فى تصريح اليوم الجمعة إن المعرض يهدف إلى توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضه عن نظيرتها بالأسواق، مؤكدا أن تم ضخ طنين من الدواجن والحوم وكميات كبيرة من السلع الغذائية لطرحها على المواطنين فى إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بتوفير جميع السلع بأسعار مخفضه و تخفيف العبء على المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار والحد من الغلاء بمختلف مراكز المحافظة .
وأضاف رئيس مركز الداخلة أنه تم افتتاح معرض للملابس الجاهزة والمفروشات الخاص بالجمعية الفئوية للتربية والتعليم بمركز الداخلة وذلك بمقر اللجنة النقابية للمعلمين بمدينة موط.

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