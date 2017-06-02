تباشر النيابة العامة بالإسكندرية التحقيق مع “كحول” عقار الإسكندرية المائل وهي سيدة تم ضبطها من قبل رجال الأمن.

كانت قوات الأمن قد نجحت في إلقاء القبض على (ميرفت م) “كحول” العقار المائل.

وأقرت المتهمة أن مالك العقار الأصلي الهارب، ويدعى “محمد.ع”، وأنها لعبت دور “كحول العقار” فقط، إذ أن صاحب العقار الاصلي أبرم اتفاقا ضمنيا معها للتصرف في بيع وإيجار الشقق رسميا في مقابل مبلغ مالي.

وأضافت أنه تم تحرير عدد كبير من المحاضر ضدها منذ بداية بناء العقار، وكان محامي صاحب العقار يتولى الأمر.

وكشفت عن صدور قرار إزالة للعقار لم ينفذ لوجود سكان في العقار.

وأقرت أن صاحب العقار دفع رشاوى مالية عديدة لموظفي الحي والمسؤولين لبناء العقار، وأن أوراق التراخيص التى خرجت بأسمها من الحى هى لإنشاء العقار والسماح لها بطابق واحد أرضى طابقين علويين، نظرا لمساحة الشارع، المناسب لإنشاء العقار حسب المواصفات القياسية، إلا أن صاحب العقار ارتفع بها 10 طوابق أخرى، الأمر الذي ترتب عليه صدور 10 قرارات إزالة من حى وسط الإسكندرية إلا أنها لم تنفذ.