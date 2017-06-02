وافق مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) على مشروع قانون يحتوي على العديد من القواعد المشددة لترحيل اللاجئين المرفوضين والتعامل مع طالبي اللجوء، فيما انتقدت منظمة (برو أزول) المعنية بشؤون اللاجئين القانون الجديد.

وبحسب القانون الذي تمت المصادقة عليه اليوم الجمعة وتناولته عدد من التقارير الاعلامية، فإن من لا يحصل على حق إقامة في ألمانيا ولا يغادر البلاد طواعية ويدلي ببيانات مزيفة عن هويته، سيتعين عليه توقع تقييد حرية حركته في ألمانيا.

أما بالنسبة لطالبي اللجوء الذين ليس لديهم فرص للبقاء في ألمانيا، فمن الممكن إلزامهم بالبقاء في أحد مراكز الاستقبال الأولى للاجئين حتى انتهاء إجراءات لجوئهم.