تمكن ضباط مباحث الإسكندرية من ضبط عاطلين لتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في سرقة رواد البنوك وشركات الصرافة، عن طريق انتحال صفة ضباط شرطة وطلب مبالغ مالية من المواطنين للتأكد من كونها غير مقلدة.

تلقى قسم شرطة ثان المنتزه بلاغا من المدعو “ممدوح م. ح.” و3 أشخاص آخرين مقيمون بأبراج الشيراتون، يفيد أنهم قاموا باستبدال مبلغ ألف ريال سعودي لمبالغ مصرية من أحد المصارف بطريق الكورنيش.

وأضافوا في البلاغ أنهم فوجئوا بثلاثة أشخاص يستقلون سيارة ماركة “كيا سيراتو - فيراني اللون” باستيقافهم، منتحلين صفة ضباط شرطة وطلبوا منهم جوازات السفر الخاصة بهم والمبالغ التي بحوزتهم لفحصها للتأكد من عدم تزييفها.

وأشار المجنى عليهم إلى أن المتهمين أوهموهم بفحص المبالغ وقاموا بإعطائهم لفافة من ورق الجرائد وإيهامهم بأن بداخلها المبالغ المالية، واستولوا على المبالغ المالية وفروا هاربين بالسيارة.

ووجه مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء شريف عبد الحميد، بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية، لضبط مرتكبي الواقعة.

وأسفرت جهود البحث إلي تحديد مرتكبي الواقعة، وهم كل من “محمود ع. ع.” (38 عاما، سائق) و”سليمان س. س.” (41 عاما، عاطل) وشهرته”هاني البربري”، السابق اتهامه في 23 قضية نصب وأموال عامة ومخدرات، و”حسين م. ح.” (64 عاما، عاطل) وشهرته “عنب”، السابق اتهامه في 12 قضية متنوعة، و”وليد س. ب.” وشهرته وليد البربري، السابق اتهامه في 6 قضايا، و”هناء س. ب.” (35 عاما، ربة منزل) جميعهم مقيمين بمركز أوسيم بالجيزة، عدا الأول مقيم بالإسكندرية.

وتم ضبط المتهم الأول والثاني وبحوزتهما لفافة لمخدر البانجو تزن حوالي 250 جرام، والسيارة المستخدمة في الحادث رقم “356 مصر” ملك المتهمة الخامسة، ومبلغ مالي قدره 15 ألف جنيه من متحصلات جرائمهم، و9 هواتف محمولة، و4 خواتم ذهبية وجهاز لاب توب وشاشة عرض تم شراؤها من جريمة السرقة.

كما ضبط بحوزة المتهمان مجموعة من العملات الأجنبية، و2 كارنيه منسوب صدورهم لوزارة الداخلية “مزورين” باسم المتهم الرابع وجهاز لاسلكي ماركة كينود.

واعترف المتهمان في التحقيقات بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، حيث كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص في ارتكاب حوادث السرقات من أمام البنوك بانتحال صفة ضباط.

وتم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات، وحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان المنتزه وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق.