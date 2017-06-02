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رسميا.. الزمالك يتسلم الاستغناء الخاص بالغاني أشيمبونج مهاجم الداخلية
الزمالك

رسميا.. الزمالك يتسلم الاستغناء الخاص بالغاني أشيمبونج مهاجم الداخلية

2017-06-02 18:03:08
وكالات

أرسلت إدارة نادي الداخلية، اليوم الجمعة، الاستغناء الخاص باللاعب الغاني بنجامين أشيمبونج إلى نادي الزمالك، وذلك بعد الاتفاق الذي تم بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، واللواء علي عودة رئيس نادي الداخلية على الصفقة.
ووجه مرتضى منصور الشكر لرئيس نادي الداخلية واللواء عثمان الدسوقي المشرف العام على الكرة بالداخلية ونادر السيد وكيل اللاعب.
وأكد منصور أن الزمالك يدخل الأندية من أبوابها ويتفاوض من خلال الطرق الشرعية مع إدارات الأندية قبل اللاعب حرصا على العلاقات مع هذه الأندية.

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