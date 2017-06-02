أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن 4 آلاف إرهابي من روسيا وحدها، وحوالي 4.5 أو 5 آلاف إرهابي من دول دول آسيا الوسطى يحاربون الى جانب الإرهابيين في سوريا.

وقال بوتين - خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي اليوم الجمعة- “لدينا 4 آلاف إرهابي من روسيا وحدها يحاربون إلى جانب الارهابيين في سوريا، وما بين 4.5 آلاف و5 آلاف إرهابي من بلدان رابطة الدول المستقلة وآسيا الوسطى يقمون هناك بنفس الشئ”.

وأضاف: “إن هذا يمثل تهديدا حقيقيا لنا، حيث إنهم يحاولون العودة إلى روسيا وبعضهم قد عاد بالفعل”، موضحا أن بلاده بدأت عملياتها العسكرية في سوريا لأنها تفهم يعودون، وما بدأنا عملياتنا في سوريا لأنها تدرك الى أين تتجه الأمور.

ودعا الرئيس الروسي إلى توحيد الجهود ضد الارهاب ، قائلا “من الأفضل أن لا نشد الحبل، بل من الأفضل توحيد الجهود ضد الارهاب الذي يمثل التهديدات الحقيقية “.