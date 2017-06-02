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الرئيس التونسي يلتقي وفدا عن حزب حركة (مشروع تونس)
الرئيس التونسى الباجى قائد السبسي

الرئيس التونسي يلتقي وفدا عن حزب حركة (مشروع تونس)

2017-06-02 17:58:08
وكالات

التقى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم الجمعة، بقصر قرطاج، وفدا عن حزب حركة مشروع تونس يتقدّمه رئيس الحزب محسن مرزوق، في إطار سلسلة اللقاءات التي يجريها لدعم مجهودات الدولة في حربها ضد الفساد.
وقال رئيس الحزب محسن مرزوق - بحسب بيان رئاسة الجمهورية اليوم - إن اللقاء مع رئيس الدولة أكد تضامن حزبه في الحرب الوطنية على الفساد مع ضرورة أن تتوسع هذه الحرب ضمن استراتيجية واضحة لتشمل الجوانب السياسية والاقتصادية، بحسب تعبيره.
كما استعرض اللقاء، موضوعات اخر تتعلق بالشأن الوطني العام وقانون المصالحة.

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