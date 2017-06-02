محافظ القليوبية يتفقد بعض المشروعات الخدمية بمدينة الخصوص2017-06-02 17:55:18
قام محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي اليوم الجمعة بجولة تفقدية بمدينة لخصوص للاستماع إلى مشاكل المواطنين والعمل على حلها يرافقه مدير أمن القليوبية اللواء أنور سعيد وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.
وذكر بيان صادر عن المحافظة أن الجولة شملت تفقده لمستشفي زهراء الرحمة الخيري، حيث أمر المحافظ بتخصيص قطعة أرض بجانب المستشفي لإقامة وحدة للإسعاف لخدمة أهالي المدينة، كما تفقد المحافظ مشروع الصرف الصحى بالمدينة، وطالب بسرعة الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع من ثلاثة إلى أربعة أسابيع من لخدمة المواطنين.
كما قام المحافظ بتفقد موقف سيارات الأجرة الجديد بالمدينة، وأعطى تعليماته للمسئولين بسرعة الانتهاء من تجهيز الموقف ورصفه وعمل مكان مخصص لمركبات (توك توك) وإنشاء مجموعة من المحلات للشباب حول الموقف بالإضافة إلى تفقده جمعية عمر بن الخطاب الخيرية ثم اختتم جولته بزيارة كنيسة الشهيد الشهيد ماري جرجس بالخصوص.
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