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"أوقاف الوادي الجديد" توزع 16 ألف شنطة على محدودي الدخل
محافظة الوادي الجديد

"أوقاف الوادي الجديد" توزع 16 ألف شنطة على محدودي الدخل

2017-06-02 17:48:02
وكالات

قال وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد الشيخ محمد بخيت إن المديرية وزعت اليوم الجمعة 16 ألف شنطة مواد غذائية علي المطلقات والأرامل ومحدودي الدخل بمراكز المحافظة الخمسة.
وأكد وكيل الوزارة - في بيان - أن هذه المساعدات تأتي لتعزيز الدور الإنساني وتخفيف العبء عن كاهل المستحقين من محدودي الدخل والمطلقات والأرامل بقري ونجوع المحافظة وذلك ضمن المساعدات التي تقدمها مديرية الأوقاف للحالات الأولي بالرعاية في المناسبات والأعياد .

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