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640 سائحا من مختلف الجنسيات يزورون مدينة دهب خلال 24 ساعة
دهب

640 سائحا من مختلف الجنسيات يزورون مدينة دهب خلال 24 ساعة

2017-06-02 17:44:10
وكالات

زار مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 640 سائحا، منهم 430 سائحا أجنبيا و200 مصري و10 سائحين عرب .
وأوضح مصدر مسئول بقطاع السياحة بجنوب سيناء، أن السائحين قاموا بزيارة مناطق البلوهول والثري بول واللاجونا لممارسة رياضة الغوص ، كما قاموا برحلات سفاري إلي وادي قني والطويلات للتمتع بركوب الجمال بالإضافة إلى زيارة المحميات الطبيعية في ابوجالوم والبلولاجون .

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