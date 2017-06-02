نعى الدكتور شوقى علام ، مفتى الجمهورية ، العالم الكبير الشيخ الأستاذ الدكتور محمد محمد الراوي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الذي وافته المنية اليوم الجمعة عن عمر يناهز 89 عاما.

ودعا المفتى ، الله تعالى أن يجعل ما قدمه فقيد الأمة الإسلامية من خدمات فى مجال الدعوة الإسلامية ونشر المفاهيم الدينية الصحيحة و بيان سماحة الإسلام، فى ميزان حسناته وأن يسكنه فسيح جناته .

وتقدم مفتى الجمهورية بخالص العزاء والمُواساة للأزهر الشريف وللعالم الإسلامي ولأسرة الراحل وطلابه ، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان “إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ”.

يذكر أن الدكتور محمد محمد الراوي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، درس وتخرج فى جامعة الأزهر الشريف وولد في قرية “ريفا” محافظة أسيوط أول فبراير 1928 ، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة في القرية ، وللفقيد العديد من المؤلفات الشهيرة منها : “الدعوة الإسلامية دعوة عالمية” ، “كلمة الحق في القرآن الكريم – موردها ودلالتها” ، “حديث القرآن عن القرآن” ، “القرآن الكريم والحضارة المعاصرة”، “القرآن والإنسان” ، “الرسول في القرآن الكريم” ، “الرضا” ، “منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله” ، “كان خلقه القرآن” ، و “المرأة في القرآن الكريم” .