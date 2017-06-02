وقعت غرفة القاهرة التجارية بروتوكول تعاون مشترك مع وكالة (Uruguay XXI) بدولة أوروجواي يستهدف زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وأوروجواي خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال لقاء وفد من مجلس إدارة الغرفة مع المهندس تاباريه أجيري وزير الثروة الحيوانية والزراعة والثروة السمكية وخوان خوسيه دي سيبو سفير جمهورية أوروجواي وبابلو بيريرا مدير إدارة تشجيع الصادرات بوكالة (Uruguay XXI) والوفد المرافق له على خلفية زيارة الدكتور تاباريه باثكيث رئيس جمهورية أوروجواي للقاهرة.

وقال المهندس طارق السلاب نائب رئيس غرفة القاهرة -في بيان اليوم الجمعة- إن هذه الزيارة فرصة لترسيخ مفاهيم العلاقات التجارية المتبادلة والتعاون المشترك في مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية المشتركة للتعاون في مختلف المجالات والتخصصات وإنشاء كيانات تجارية واقتصادية بين رجال الأعمال في مصر وأوروجواي خاصة في ضوء اتفاقية التجارة الحرة التي تربط بين مصر وتجمع الميركوسور.

وأضاف أننا على يقين من أنَّ شراكَتَنا مع أوروجواي ستكون نقلة نوعية في علاقات التعاون بين البلدين وتوثيق العلاقات الثنائية فى المجالات المختلفة لفتح آفاق واسعة وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، خاصة في مجالي الثروة الحيوانية والمنتجات الغذائية اللذين تتميز بهما أوروجواي حيث يعد قطاع الزراعة والمراعي من أهم قطاعات الاستثمار في أوروجواي.

وأشار إلى أن مصر تقوم خلال الفترة الحالية بتنفيذ برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي لتحفيز وتشجيع الاستثمار، وتتخذ الحكومة التدابير اللازمة لمعالجة العقبات التي تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية وانتهت من إصدار قانون الإستثمار الجديد وتطوير منظومة خدمات الإستثمار للتيسير على المستثمرين.

ولفت إلى الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية عبر المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذي يهدف إلى تعظيم الإستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة بإعتبارها معبرا بين الشرق والغرب وتحولها إلى مركز عالمي للملاحة والخدمات اللوجيستية والصناعية.

وتابع أن المشروعات تشمل “مشروع استصلاح المليون ونصف فدان الذي يستهدف زيادة نسبة الأراضي الزراعية بنحو 20%، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة سعيا لزيادة المساحة العمرانية، كما تقوم الحكومة أيضا بجهود كبيرة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق القومية والموانئ والطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى المشروعات التنموية الأخرى ومناطق سياحية عالمية ولذلك نستطيع أن نؤكد أن مصر تخطو خطوات سريعة نحو بناء اقتصادي قوي قائم على منهج علمي سليم ومدروس بعناية في وتيرة تصاعدية لمعدل النمو الاقتصادي كما شهد بذلك تقرير البنك الدولي لعام 2016”.

وأكد السلاب ضرورة أن تعمل حكومات الدول ومنظمات الأعمال على تمهيد الطريق لرجال الأعمال وإزالة العقبات التي تواجههم، وعلى رجال الأعمال استكمال الطريق لكي تنهض حياة الشعوب من أجل مستوى معيشة أفضل.

بدوره، أكد تاباريه أجيري وزير الثروة الحيوانية والزراعة والثروة السمكية بأوروجواي ضرورة زيادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين في الفترة القادمة خاصة عقب هذه الزيارة وتنظيم لقاء ثنائية بين رجال الأعمال في الطرفين لبحث سبل التعاون التجاري والاستثماري، ما يمثل أمرا مهما في توطيد العلاقات عبر اللقاءات المباشرة.

ولفت إلى أن بلاده تمر حاليا بفترة نمو اقتصادي ملحوظ خاصة منذ عام 2003 ونرحب بالاستثمار في اوروجواي ونقوم بتسهيلات للمستثمرين ونعتمد علي السياحة حيث نستقبل كل عام 3,5 مليون سائح وكذلك الزراعة خاصة في الفترة الاخيرة لافتا الي ان بلادة تحتل المركز الثالث في امريكا اللاتينية من حيث التصدير.

وقال الوزير الأوروجوائي إنه بعد هذه الزيارة سيتم تكثيف المباحثات مع وزارة الزراعة المصرية لتطوير العلاقات بين البلدين في مجالات عديدة خاصة الزراعة والحيوانات الحية خاصة إن التعاون حاليا بين البلدين ليس بالقدر الكافي الذي يتناسب مع الموقع المتميز لمصر وسوقها الاستهلاكي الكبير لافتا الي إنه سيتم الاستفادة من الاتفاقية بين البلدين لتوسيع نطاق الاقتصاد بينهما خاصة انه من اهم اهدافها تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير.