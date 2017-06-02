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الأهلي يطرح 1000 تذكرة إضافية لمباراته أمام الوداد المغربي
مجلس ادارة النادي الاهلي

الأهلي يطرح 1000 تذكرة إضافية لمباراته أمام الوداد المغربي

2017-06-02 17:13:46
وكالات

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، طرح 1000 تذكرة إضافية، لمباراة الفريق أمام الوداد المغربي، والمقرر إقامتها بعد غد الأحد على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وقرر النادي الأهلي، طرح ألف تذكرة أخرى للمباراة، للبيع للجماهير، في أربعة أفرع بشركة “فوري”، وهي “القصر العيني وعين شمس ومارجرجس، ومسطرد”، وذلك بواقع 250 تذكرة في كل فرع، وذلك نظرا للإقبال الشديد على شراء تذاكر المباراة من جماهير الفريق الأحمر.
وكان النادي قد قام بطرح 7 آلاف تذكرة للجماهير، حيث تم توزيعهم على منافذ “فوري” بجميع أنحاء الجمهورية أمام الجماهير.

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