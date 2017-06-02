أكبر منتج للنفط في روسيا يتعاون مع إقليم كردستان في استكشاف البترول2017-06-02 17:08:10
وقعت شركة (روس نفط)، أكبر منتج للنفط فى روسيا وحكومة إقليم كردستان سلسلة من الاتفاقيات حول توسيع تعاونهما فى مجال استكشاف وانتاج المحروقات والتجارة واللوجستيات.
وقالت الشركة الروسية - في بيان نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم /الجمعة/ - إن “الطرفين وقعا اتفاقا استثماريا تعهدا بموجبه بتطوير التعاون في مجال الاستكشاف والانتاج واتفقا على تسييل خط انابيب تصدير النفط في كردستان العراق كما تم توقيعهما على عدد من اتفاقيات تقاسم الإنتاج”.
وتحدد الاتفاقية الشروط الرئيسية للمشروع الذي ينص على إنشاء مشروع مشترك لتنفيذ العقد طويل الأجل المتعلق بنظم البنية التحتية في كردستان العراق. وأضاف التقرير أن “روسنفط ستحصل على نظام النقل الإقليمي الرئيسي بسعة إنتاجية تبلغ 700 ألف برميل يوميا، ومن المقرر توسيعها لتصل إلى 1 مليون برميل يوميا بحلول نهاية عام 2017”.
كما التزم الأطراف بتنفيذ اتفاقات تقاسم الإنتاج الموقعة فيما يتعلق بخمس كتل ذات إمكانيات جيولوجية كبيرة، وتحدد مجالات أخرى للتعاون في مجال الاستكشاف والإنتاج، بما في ذلك مجال الغاز.
وقال البيان إن “الوثائق الموقعة تعزز التعاون بين روسنفط وكردستان العراق التي بدأت في فبراير 2017 من توقيع عقد لشراء وبيع النفط الخام في 2017-2019”.
وستسمح الاتفاقيات الجديدة بالحديث عن الدخول الكامل لروسنفط في “واحدة من أكثر المناطق الواعدة في سوق الطاقة العالمية النامية مع الاحتياطيات المتوقعة القابلة للاسترداد في حدود 45 مليار برميل من النفط و 66ر5 تريليون متر مكعب من الغاز (وفقا لتقدير وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان) “. وتنص الإتفاقيات أيضا على مزيد من الإستثمارات المرحلية لروسنفط في إقليم كردستان.
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