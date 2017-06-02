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مرتضى منصور: "كهربا" سيستمر في الزمالك
محمود كهربا

مرتضى منصور: "كهربا" سيستمر في الزمالك

2017-06-02 17:00:36
وكالات

قرر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور، استمرار محمود كهربا في صفوف الفريق الأبيض، وعدم بيعه أو إعارته لأي نادي آخر.
وقال منصور - في تصريح صحفي - اليوم الجمعة - إنه عقد جلسة مع محمود كهربا خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على استمرار اللاعب في صفوف الزمالك، نظرا لحاجة الفريق لجهوده في الفترة القادمة، وذلك بعد انتهاء فترة إعارته لنادي اتحاد جدة السعودي.
من جهة أخرى، كشف رئيس الزمالك عن أنه تم الاتفاق مع رئيس نادي الداخلية اللواء علي عودة، على كل تفاصيل صفقة انتقال اللاعب الغاني أشيمبونج مهاجم الداخلية لنادي الزمالك، مؤكدا أن الاستغناء الخاص بمهاجم الداخلية سيصل الزمالك خلال ساعات.

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