 Moheet on google
الجمعة 2 يونيو 2017 08:28 مساءً
روابط سريعة
البدري: قادرون على تجاوز الوداد المغربي
حسام البدري

البدري: قادرون على تجاوز الوداد المغربي

2017-06-02 16:48:18
وكالات

أكد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قدرة فريقه على تجاوز فريق الوداد المغربي، رغم صعوبة المباراة التي تقام بين الفريقين يوم الأحد المقبل على إستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وقال البدري - في تصريحات له اليوم الجمعة - إن الفريق يدخل لقاء الوداد بهدف الفوز؛ من أجل تعزيز صدارته للمجموعة، لافتا إلى أن مواجهة الفريق المغربي تقام على شوطين الأول في مصر والثاني في المغرب، وأنه يسعى لتحقيق نتائج إيجابية في المباراتين.
وأضاف المدير الفني، أن الأهلي والوداد هما الفريقان اللذان سيحددان شكل المجموعة؛ لذلك يدخل الناديان المباراة؛ بحثا عن نتيجة إيجابية، لكنه أكد ثقته الكاملة في لاعبي الأهلي وقدرتهم على تخطي الفريق المغربي في لقاء برج العرب والحصول على الثلاث نقاط.
وأشار البدري إلى أن الفريق المغربي يلعب بشكل منظم، ويجيد التعامل مع الأمور خلال المباريات، بالإضافة لامتلاكه لاعبين جيدين، موضحا أن الأهلي يملك لاعبين هم الأفضل في مصر وإفريقيا، وأن الفريق قادر على تحقيق الفوز.
وتمنى المدير الفني للأهلي استمرار دعم الجماهير للفريق خلال المباراة، موضحا أن جماهير الأهلي يكون لها تأثير كبير خلال المباريات ، لتحقيق الفوز.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3