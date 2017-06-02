البدري: قادرون على تجاوز الوداد المغربي2017-06-02 16:48:18
أكد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قدرة فريقه على تجاوز فريق الوداد المغربي، رغم صعوبة المباراة التي تقام بين الفريقين يوم الأحد المقبل على إستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وقال البدري - في تصريحات له اليوم الجمعة - إن الفريق يدخل لقاء الوداد بهدف الفوز؛ من أجل تعزيز صدارته للمجموعة، لافتا إلى أن مواجهة الفريق المغربي تقام على شوطين الأول في مصر والثاني في المغرب، وأنه يسعى لتحقيق نتائج إيجابية في المباراتين.
وأضاف المدير الفني، أن الأهلي والوداد هما الفريقان اللذان سيحددان شكل المجموعة؛ لذلك يدخل الناديان المباراة؛ بحثا عن نتيجة إيجابية، لكنه أكد ثقته الكاملة في لاعبي الأهلي وقدرتهم على تخطي الفريق المغربي في لقاء برج العرب والحصول على الثلاث نقاط.
وأشار البدري إلى أن الفريق المغربي يلعب بشكل منظم، ويجيد التعامل مع الأمور خلال المباريات، بالإضافة لامتلاكه لاعبين جيدين، موضحا أن الأهلي يملك لاعبين هم الأفضل في مصر وإفريقيا، وأن الفريق قادر على تحقيق الفوز.
وتمنى المدير الفني للأهلي استمرار دعم الجماهير للفريق خلال المباراة، موضحا أن جماهير الأهلي يكون لها تأثير كبير خلال المباريات ، لتحقيق الفوز.
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