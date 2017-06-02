أصدر يحيى راشد وزير السياحة أمس قرارا بتأجيل انتخابات الغرف السياحية التي كان من المقرر عقدها في 20 يونيو الجاري الذي يوافق 25 من شهر رمضان إلى بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وقال المستشار احمد المهدي المستشار القانوني لوزارة السياحة -في تصريح صحفي اليوم الجمعة- إن القرار جاء بعد المذكرة التي تقدم بها رئيس اتحاد الغرف السياحية طالبا تأجيل الانتخابات بسبب صعوبة انتقال وإقامة أعضاء الجمعية العمومية والمرشحين القادمين من المحافظات المختلفة إلى القاهرة في هذا التوقيت.

وأضاف المهدي أن وزارة السياحة تخاطب مجلس الدولة لاستطلاع الرأي القانوني في كيفية استكمال أعضاء مجلس إدارة الغرف التى لم يتقدم اليها العدد المطلوب من المرشحين حتى إغلاق باب الترشح أمس.