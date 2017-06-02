بوتين: الأسد لم يستخدم أسلحة كيماوية ولا نؤيد وصفه بالشرس2017-06-02 16:28:27
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الرئيس السوري بشار الأسد لم يستخدم الأسلحة الكيماوية، مشيرا إلى أن المستفيد من وصفه بـ”الشرس هو من يريدون الإيقاع به ولا نؤيد وصفه بذلك”.
وأضاف بوتين أن روسيا لا تساند الأسد كشخص بل تساند سوريا للحيلولة دون تقسيمها مثل العراق وليبيا واليمن.
جاء ذلك في رد الرئيس بوتين على سؤال عن إمكانية إطلاق وصف “الشرس” على الرئيس السوري، وذلك خلال جلسة لقائه مع رؤساء وكالات الأنباء العالمية على هامش أعمال اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي الدولي 2017 في سان بطرسبورج الذي بدأ أعماله أمس الخميس تحت شعار “تحقيق توازن جديد في الساحة الاقتصادية العالمية.
وقال بوتين انه اتفق مع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على تدمير الأسلحة الكيماوية السورية ولكن لم يتم الاتفاق على أن سوريا استخدمت هذه الأسلحة، مشيرا إلى أن من استخدمها مؤخرا هم المسلحين في الجبال الذين يستهدفون الإيقاع بسوريا.. وأن ما أشيع في هذا الصدد ما هو إلا نوع من الفبركة.
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