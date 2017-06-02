افتتح سكرتير عام مساعد محافظة قنا كمال شلبي ورئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف جابر طايع، المسجد العتيق بعد انتهاء عمليات الإحلال والتجديد بالجهود الذاتية بقرية القناوية بمركز نجع حمادي، وذلك بتكلفة 2.5 مليون جنيه، بحضور وكيل وزارة الأوقاف محمد الطراوي ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية وعدد كبير من أهالي القرية.

وألقي خطيب الجمعة خطبة تحت عنوان (سماحة الإسلام)، قائلا: إن الدين الإسلامي حث على السماحة واحترام الآخر لأن هذا منهج الأنبياء، وقد ضرب النبي محمد - صلي الله عليه وسلم - المثل الأعلى في ذلك مع اليهود والنصارى في المدينة، حيث أظهر لهم سماحة الإسلام وكيفية التعايش مع الأخر، كما تحدث عن فضائل شهر رمضان والمغفرة والثواب التي وعد الله المؤمنين.

يذكر أن تكلفة إحلال وتجديد المسجد العتيق تبلغ مليونين و500 ألف جنيه - بالجهود الذاتية - على مساحة 1210 أمتار مربعة، كما تم افتتاح إحلال وتجديد مسجد الجودي بشارع الجمهورية بمدينة قنا بالجهود الذاتية الواقع على مساحة 650 متر مربع بتكلفة حوالي 170 ألف جنيه .