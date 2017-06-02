يغادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مدينة الإسكندرية مساء اليوم الجمعة، للدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمباراة الوداد المغربي، ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقررة الأحد المقبل على استاد برج العرب.

ويؤدي فريق الأهلي مرانه في التاسعة والنصف مساء اليوم على ملعب مختار التتش، ثم يتوجه الفريق بعد ذلك إلى مدينة الإسكندرية، على أن يؤدي تدريباتة هناك حتى موعد المباراة.

وانتظم أحمد حمودي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق مساء اليوم، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة الوداد المغربي.

وكان حمودي خضع لبرنامج تأهيلي في الأيام الماضية، بسبب معاناته من شد في العضلة الضامة أبعده عن مباريات الفريق الأخيرة.

وأوضح النادي على موقعه مساء اليوم أن اللاعب محمد هاني، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم اكتفى بأداء بعض التدريبات التأهيلية على هامش المران بسبب معاناته من كدمة في الركبة.. وسيخضع لاختبار طبي خلال مران الفريق غدا الجمعة، لتحديد موقفه من مباراة الوداد المغربي.

كما اكتفى عماد متعب، مهاجم الفريق، بأداء التدريبات التأهيلية داخل صالة «الجيم، بسبب معاناته من كدمة في الركبة، و لم يشارك في المران الجماعي.