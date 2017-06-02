ماكرون: ترامب أخطأ بحق بلاده بالانسحاب من اتفاقية المناخ2017-06-02 01:17:39
اعتبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن قرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس بالانسحاب من اتفاق باريس للمناخ يعد خطأ بحق مستقبل الولايات المتحدة و شعبها و كوكب الأرض.
جاء ذلك في كلمة متلفزة ألقاها الرئيس الفرنسي باللغتين الفرنسية و الانجليزية عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب مساء اليوم الخميس انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ.
و اكد ماكرون احترامه لقرار دونالد ترامب السيادي إلا انه عبر عن اسفه تجاهه، معتبرا انه إذا كانت الولايات المتحدة أدارت ظهرها للعالم فان فرنسا لن تدير ظهرها للولايات المتحدة.
و أشار إلى انه اجرى اتصالا بدونالد ترامب اكد خلاله انه لا يمكن إعادة التفاوض على بنود اتفاق باريس للمناخ، مطالبا الدول الموقعة على الاتفاقية أن تظل على مستوى المسؤولية و ألا تتنازل عن أي شيء، مشددا على انه ليس هناك خطة بديلة لعدم وجود كوكب بديل.
و تابع ماكرون معلقا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق:” هذا ليس المستقبل الذي نريده لنا و لأبنائنا و للعالم”، مضيفا أن الباب ليس مغلقا و أن فرنسا ستلعب دورها حيث ستؤكد مع ألمانيا و إيطاليا التزامهم باتفاق باريس و اتخاذهم مبادرات قوية في هذا الصدد.
و أضاف الرئيس ماكرون أن فرنسا ستقترح خطة عمل ملموسة و ستتخذ مبادرات ملموسة لا سيما في أوروبا و أفريقيا، مشيرا إلى اعتزامه بحث هذا الأمر خلال لقاءه المرتقب بعد غد السبت بباريس برئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.
و كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعلن اليوم انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس حول المناخ، الأمر الذي كان وعد به خلال حملته الانتخابية تحت شعار الدفاع عن الوظائف الأمريكية.
وقال ترامب “اعتبارا من اليوم، ستكف الولايات المتحدة عن تنفيذ مضمون اتفاق باريس ولن تلتزم بالقيود المالية والاقتصادية الشديدة التي يفرضها الاتفاق على بلادنا.
وأضاف ترامب في كلمة ألقاها في حديقة البيت الأبيض أن اتفاق باريس “لا يصب في صالح الولايات المتحدة” لافتا إلى أن الاتفاق الراهن ليس حازما بما يكفي مع الصين والهند.
وفي بيان مشترك، أسفت باريس و برلين و روما لانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس حول المناخ، مؤكدة أنه “لا يقبل إعادة التفاوض”. وأضاف قادة الدول الثلاث: “نحن مقتنعون بشدة بأنه لا يمكن إعادة التفاوض حول الاتفاق”، وذلك بعدما أبدى الرئيس دونالد ترامب رغبته في التفاوض على اتفاق جديد أو إعادة التفاوض حول الاتفاق الراهن.
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