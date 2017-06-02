مانشستر سيتي يجدد عقد يايا توريه حتى يونيو 20182017-06-02 00:35:00
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الخميس، عن تجديد عقد لاعب الوسط الإيفواري يايا توريه لموسم إضافي حتى يونيو عام 2018.
وأعرب توريه في تصريح لموقع النادي نقلته وكالة الأنباء الإسبانية مساء اليوم عن سعادته البالغة عقب تمديد عقده .. وقال ” إن مغامرتي مع مانشستر سيتي لم تكتب نهايتها بعد، وشعرت بالسعادة والفخر عندما استقبلت مكالمة بيجريستين المدير الرياضي للنادي”.
وأشار اللاعب إلى أنه فاز ببطولة أفريقيا مع منتخب بلاده في 2015 .. وقال :” عندما جئت إلى مانشستر سيتي (في 2010) حاولت أن اساهم في كتابة التاريخ مع هذا النادي وبذلت قصارى جهدي من أجل تحقيق شيئا استثنائيا”.
وأكد توريه “الهدف الرئيسي أمامي هو الفوز بالألقاب ، خاصة وأننى داخل منظومة كبيرة تسير في الطريق الصحيح وتدعم الفريق بلاعبين جيدين ..عقليتنا هي الفوز بجميع المباريات”.
من جانبه، أشار بيجريستين المدير الرياضي للنادي الإنجليزي إلى موهبة توريه.. وقال :” إنه كان دائما ولا يزال لاعبا هاما لمانشستر سيتي ..وهو من أكثر اللاعبين خبرة وشعبية داخل الفريق ، ونشعر بسعادة لاستمراره معنا”.
وخلال 299 مباراة خاضها توريه بقميص “السيتيزنس” منذ انضمامه للفريق قادما من برشلونة الإسباني في صيف 2010 ، سجل 81 هدفا وساهم في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي “البريميير ليج” مرتين في (2011-2012 و2013-2014) وكأس الاتحاد مرة في (2010-2011) وكأس رابطة المحترفين مرتين في (2013-2014 و2015-2016).
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