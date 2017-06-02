قال سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، إنه تقدم ببلاغ للنائب العام حمل رقم 6657، لمقاضاة جمال سامي محافظ الفيوم، ومحمد سيد عيد رئيس مجلس مدينة طامية، بصفتهما إثر اقتحام حملة إزالة التعديات التي تقودها الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم لمزرعته، وهدم ما عليها من مباني وإتلاف المزروعات.

وقال “حساسين”، في برنامجه “انفراد”، على قناة “العاصمة”، اليوم الخميس، إن ما قامت به الأجهزة التنفيذية “تشهير بسمعتي، دون وجه حق”، مؤكدا أنه يمتلك كافة المستندات والتراخيص القانونية التي تؤكد ملكيته للأرض وإتباعه لكافة الطرق القانونية في حيازته للأرض،

وأشار “حساسين”، إلى أن عمله كعضو مجلس نواب، يُحتم عليه الالتزام بتنفيذ القانون، متسائلا: “وكيف سأخالف القانون واستولي على أراضي الدولة”، بحسب قوله.

وكانت الأجهزة التنفيذية لمركز طامية، أزالت زراعات على مساحة 280 فدانا، في حيازة النائب سعيد حساسين باعتباره لم يقنن وضعه، وأنه يحوز المساحة بوضع اليد.