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بعد حادث مانيلا.. متحدث الجيش الفلبيني: الأوضاع تحت السيطرة
الجيش الفلبيني

بعد حادث مانيلا.. متحدث الجيش الفلبيني: الأوضاع تحت السيطرة

2017-06-01 23:55:33
أ ش أ

أكد متحدث باسم الجيش الفلبيني، الخميس، أن الأوضاع داخل منتجع “ريزولت وورلد مانيلا” تحت سيطرة الشرطة وان الجيش يراقب الموقف عن كثب.

وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية، أن احد المسلحين الملثمين فتح النار على رواد الطابق الثاني من احد فنادق المنتجع ، حيث شوهد النزلاء والعمال وهم يفرون في رعب وفزع من الرصاص.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن النيران اندلعت في ذات الطابق، مما دفع عربات الإطفاء إلى التوجه لمبنى للسيطرة على الحريق.

تجدر الإشارة إلى أن منتجع “ريزولت وورلد مانيلا” يقع في مدينة باسي ويضم مجموعة من الفنادق والبارات ودور السينما والمراكز التجارية ويقع بالقرب من مطار مانيلا الدولي.

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